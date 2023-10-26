Місцеве ОСББ понівечило вхідну групу садиби Лапинських на Гончара

Місцеве ОСББ понівечило комплекс памʼяток малої архітектурної форми садиби Лапинських на вулиці Гончара, 60.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов.

110-річний цегляний місток ОСББ почали розбирати ще минулого року. Тоді Департамент охорони культурної спадщини КМДА зупинив протиправні роботи на об’єкті культурної спадщини та зобов’язав відновити оригінальне огородження. Однак за рік його так і не відбудували.

«Ба більше зруйнована підпірна стінка, а зараз розбирається оригінальне огородження, що відділяє садибу від проїзної частини вулиці Гончара», — зазначив Перов.

Кожен з елементів вхідної групи — перила, підпірна стінка та цегляна огорожа — має самостійний пам’яткоохороннний статус.

«Це одна з останніх збережених у місті цілісних вхідних груп садиби. Багато в чому це стало можливим саме завдяки памяткохоронному статусу, що захищав архітектурні елементи ще донедавна», — зауважив Перов.

Фото: Дмитро Перов