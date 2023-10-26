Київрада виділила ще майже 1,5 млрд гривень на потреби ЗСУ

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Ірина Маймур
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Столична влада виділила ще майже 1,5 млрд гривень на потреби сил безпеки та оборони України. Кошти спрямують на закупівлю автотранспорту, БПЛА, оптичних прицілів, приборів нічного бачення, ремонт та відновлення техніки тощо.

Про це повідомляють у Київській міськраді.

Із виділених 1,5 млрд 980 млн гривень підуть ЗСУ, 100 млн — Нацгвардії України, 100 млн — бійцям київських ДФТГ, а 300 млн додали на фінансування міської цільової програми «Захисник Києва».

Також у межах перерозподілу видатків програми «Захисник Києва» столиця надає 4 млн гривень на медичне обладнання для головного військового клінічного госпіталю Міноборони.

Водночас Командир групи аеророзвідки ЗСУ Мадяр повідомив, що сьогодні з ініціативи Віталія Кличка громада столиці виділила 1 млрд на потреби угруповання Морської піхоти ЗСУ.

Нагадаємо, цього року Київ виділив на ЗСУ понад 6,2 млрд гривень. З них 1,2 млрд виділили 3 жовтня, а 26 жовтня додали ще майже 1,5 млрд.

Фото: Генштаб ЗСУ

Опубліковано: 26 жовтня 2023
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