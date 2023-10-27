Дитячий майданчик у парку Шевченка, що постраждав від удару рф, відремонтують за 4 млн гривень

У парку Шевченка проводять капітальний ремонт дитячого майданчика, пошкодженого внаслідок масованої ракетної атаки 10 жовтня 2022 року.

Про це повідомив CEO та співзасновник Projector Institute Олександр Трегуб.

Згідно з тендером на сайті Prozorro, «Капітальний ремонт і реставрацію дитячого майданчика в парку імені Тараса Шевченка» оцінили в понад 4 мільйони гривень.

Роботи планують закінчити до кінця року.

Раніше ми писали, що на місці пошкодженого планують облаштувати дитячий майданчик європейського типу. Він матиме безпечне покриття із гумової крихти та сучасні ігрові елементи. Відновлення дитмайданчика здійснять силами міста, однак для його модернізації можуть залучити меценатів.

Фото: Олександр Трегуб