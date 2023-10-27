Незаконний паркувальний майданчик біля Поштової площі заблокували бетонними плитами

Самовільно облаштований паркувальний майданчик на вулиці Набережно-Хрещатицькій заблокували бетонними плитами.

Про це повідомили в спільноті «Пасажири Києва».

«Як ми і пропонували, проїзд із самого ранку хтось заблокував бетонними плитами. Від скандалу до вирішення проблеми пройшло менше доби. Так би завжди», — пишуть «Пасажири Києва».

Нагадаємо, що 26 жовтня власники пристані з БЦ «Дніпро плаза» самовільно зробили розмітку на пішохідній зоні, облаштувавши там паркінг на 40 місць.

Через це киянка Роксоляна Гера ледве не потрапила під колеса автівки під час ранкової пробіжки набережною. Адже авта заїжджали на незаконний паркінг на великій швидкості.

Раніше ми писали, що біля проспекту Лобановського облаштували новий наземний перехід.

Фото: «Пасажири Києва»