У Києві на території гімназії демонтували погруддя Пушкіну

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Ірина Маймур
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На території гімназії № 153 Києва демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

Про це повідомив активіст Олег Слабоспицький.

Він зазначає, що минулоріч гімназія «тишком сховала пам’ятник під фанеру, яку пофарбували під колір постаменту».

Гімназія № 153 імені Пушкіна до 2020 року була з російською мовою навчання. Невдовзі, як зазначає активіст, вона офіційно позбудеться імені російського поета.

Погруддя — один із 69 об’єктів, які мають прибрати з публічного простору в рамках деколонізації згідно рішення Київради.

Раніше ми писали, що у столиці демонтували пам'ятник радянському воєначальнику Михайлові Кирпоносу.

Фото: Олег Слабоспицький

Опубліковано: 27 жовтня 2023
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