ХУІЗИТ випустили тематичну колекцію футболок до Дня української писемності та мови

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Наталія Габрух
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Український гендерно-нейтральний бренд «ХУІЗИТ» спільно з Instagram-проєктом Wall can talk створили тематичний дроп футболок до Дня української писемності та мови.

До дропу увійшли три футболки з реальними написами на стінах міст України:

  • «Досить гаваріть, почни розмовляти» (Житомир);
  • «Мова важлива» (Київ);
  • «Стус живий» (Київ).

«Написи на стінах – це мистецтво вуличного маніфесту, це рефлексія на парканах і відповідь на події сьогодення. Ми випустили лімітований дроп футболок з написами, якими говорять стіни в різних містах нашої країни про важливість мови. Розмовляйте українською, бомбіть стіни українською, думайте українською. Мова важлива», — коментують авторки.

Футболки можна придбати на сайті «ХУІЗИТ» або на сторінці бренду в Instagram.

Раніше ми писали, що Lady Di atelier та український воїн «Терен» випустили колекцію футболок «Залізні люди».

Фото: бренд «ХУІЗИТ».

Опубліковано: 28 жовтня 2023
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