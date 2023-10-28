ХУІЗИТ випустили тематичну колекцію футболок до Дня української писемності та мови

Український гендерно-нейтральний бренд «ХУІЗИТ» спільно з Instagram-проєктом Wall can talk створили тематичний дроп футболок до Дня української писемності та мови.

До дропу увійшли три футболки з реальними написами на стінах міст України:

«Досить гаваріть, почни розмовляти» (Житомир);

«Мова важлива» (Київ);

«Стус живий» (Київ).

«Написи на стінах – це мистецтво вуличного маніфесту, це рефлексія на парканах і відповідь на події сьогодення. Ми випустили лімітований дроп футболок з написами, якими говорять стіни в різних містах нашої країни про важливість мови. Розмовляйте українською, бомбіть стіни українською, думайте українською. Мова важлива», — коментують авторки.

Футболки можна придбати на сайті «ХУІЗИТ» або на сторінці бренду в Instagram .

Раніше ми писали , що Lady Di atelier та український воїн «Терен» випустили колекцію футболок «Залізні люди».

Фото: бренд «ХУІЗИТ».