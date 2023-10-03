Lady Di atelier та український воїн «Терен» випустили колекцію футболок «Залізні люди»

Перше інклюзивне ательє Lady Di atelier разом з українським воїном та письменником Олександром «Тереном» Будьком випустили колекцію футболок «Залізні люди».

«Залізні люди — це про незламний дух, памʼять та боротьбу. Щодня кожен українець докладає чимало зусиль, аби майбутнє України процвітало та було наповнене свободою життя», — говорять творці колекції.

На виробах дропу викарбували три слова, які уособлюють силу українців: памʼять, міць духу та боротьба.

Футболки дропу є в білому та чорному кольорах. Їхня вартість — 1500 грн.

Кожні 500 гривень із продажу виробів спрямують на нагальні потреби ЗСУ.

Раніше ми писали, що воїни ЗСУ, які втратили кінцівки на війні, стали героями інклюзивного проєкту Damirli х Superhumans.

Фото: Lady Di atelier