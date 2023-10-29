Кінотеатр у Пущі-Водиці хочуть знести під будівництво

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Наталія Габрух
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Будівлю кінотеатру на 3-й лінії Пущі-Водиці по вулиці Юнкерова хочуть знести під будівництво. Про це повідомляє Telegram-канал «Життя Оболонського району».

В минулому це був однозальний кінотеатр, побудований у 1962 році за типовим проектом для невеликих населених пунктів. Він функціонував до 1990 років. Наразі будівля оцінена міською владою у 2 млн грн. На її місці планують звести багатоповерхівку.

Зазначається, що наразі будівля перебуває на балансі КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва».

Згідно з проєктом рішення Київради, приміщення розіграють на конкурсі без урахування комунальної земельної ділянки. На її місці має зʼявитися мінімум 5-поверхова будівля під виглядом будівництва громадського (рекреаційного) комплексу з центром дозвілля для дітей та молоді.

«Буде там приватний центр дозвілля для молоді, бізнес-центр (з дитячою кімнатою), або житловий комплекс, наразі невідомо. Але питання, навіщо ж «інвестору» будувати підземний паркінг на 48 паркомісць для центру дозвілля, або таки це підійде під елітний ЖК?», — зазначають активісти.

Вони занепокоєні, що майбутній «інвестор» отримає 21 сотку столичної землі у центрі курорту Пуща-Водиця під не зовсім зрозуміле будівництво за 2 млн грн, або 50 тисяч доларів. Тобто за значно менше, ніж цей комунальний актив повинен реально принести місту надходжень до бюджету.

Раніше ми писали, Верховний Суд остаточно скасував дозвіл на забудову Микільської Слобідки.

Фото: Telegram-канал «Життя Оболонського району».

Опубліковано: 29 жовтня 2023
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