Кінотеатр у Пущі-Водиці хочуть знести під будівництво

Будівлю кінотеатру на 3-й лінії Пущі-Водиці по вулиці Юнкерова хочуть знести під будівництво. Про це повідомляє Telegram-канал «Життя Оболонського району».

В минулому це був однозальний кінотеатр, побудований у 1962 році за типовим проектом для невеликих населених пунктів. Він функціонував до 1990 років. Наразі будівля оцінена міською владою у 2 млн грн. На її місці планують звести багатоповерхівку.

Зазначається, що наразі будівля перебуває на балансі КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва».

Згідно з проєктом рішення Київради, приміщення розіграють на конкурсі без урахування комунальної земельної ділянки. На її місці має зʼявитися мінімум 5-поверхова будівля під виглядом будівництва громадського (рекреаційного) комплексу з центром дозвілля для дітей та молоді.

«Буде там приватний центр дозвілля для молоді, бізнес-центр (з дитячою кімнатою), або житловий комплекс, наразі невідомо. Але питання, навіщо ж «інвестору» будувати підземний паркінг на 48 паркомісць для центру дозвілля, або таки це підійде під елітний ЖК?», — зазначають активісти.

Вони занепокоєні, що майбутній «інвестор» отримає 21 сотку столичної землі у центрі курорту Пуща-Водиця під не зовсім зрозуміле будівництво за 2 млн грн, або 50 тисяч доларів. Тобто за значно менше, ніж цей комунальний актив повинен реально принести місту надходжень до бюджету.

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Фото: Telegram-канал «Життя Оболонського району».