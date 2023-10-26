Верховний Суд остаточно скасував дозвіл на забудову Микільської Слобідки

Верховний Суд України остаточно заборонив забудову Микільської Слобідки.

Про це повідомив громадський діяч, правозахисник та доброволець ЗСУ Олег Симороз у Facebook.

"Ми виграли дуже важливий суд по незаконній забудові берега Дніпра на столичній Микільській Слобідці. Сьогодні Верховний суд виніс остаточне рішення на нашу користь", — запевнив він.

За його словами, боротьба проти незаконного будівництва на вулиці Микільсько-Слобідській тривала дев'ять років.

Рішення остаточне й оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що забудовник ТОВ «Нова Слобідка» хотів звести за адресою Микільсько-Слобідська, 7–9 ЖК. Місцеві жителі виступили проти. Будівництво було заморожене через судові позови, однак за деякий час поновили, і на ділянку заїхала будівельна техніка. Тоді комунальники та місцеві встановили бетонні блоки й перекрили проїзд для техніки. Зрештою будівництво призупинили і паркан прибрали.

У червні 2021 року суд остаточно заборонив будівництво висото к на Микільській Слобідці. А в листопаді Київрада проголосувала за створення парка вздовж Микільської Слобідки. Активісти зібрали кошти на розроблення концепції ревіталізації прибережних зон і замовили концепт парку «Дикий Лівий» архітекторам із SBM Studio.

Фото: Олена Фатєєва