П’ять будівель Києва внесли в реєстр об’єктів культурної спадщини

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Наталія Габрух
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Експертна комісія з питань обліку об’єктів культурної спадщини МКІП прийняла рішення про внесення до реєстру об’єктів культурної спадщини, як пам’ятки архітектури та історії п’ять будівель. Про це повідомляє Український міжнародний інститут відновлення.

До реєстру потрапили наступні будівлі:

  • Житловий будинок, 1899 року, в якому жили М. Анцифєров, О. Давидов, М. Пасiчник. Він розташований на Десятинному провулку, 7;

  • Будинок-пам’ятка історії за адресою: Музейний провулок,8 (8-А) у Печерському районі Києва;

  • Житловий будинок на Прорізній, в якому містилися правління Київського товариства фотографів-аматорів «Дагер», управління Київської залоги Української Держави, штаби Збірного корпусу та Київської добровольчої дружини;

  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського на Голосіївському проспекті, 3;

  • «Будинок меблів» за адресою: бульвар М. Міхновського (Дружби народів), 23 у Печерському районі Києва.

Шляхом внесення цих будівель у реєстр об'єктів культурної спадщини їх можна врятувати від знесення та радикальної перебудови.

«Сьогодні ми бачимо як бодай кожного місяця у процесі реконструкції зносяться історичні будівлі, яким не присвоєно статус пам’яток архітектури і це дійсно цінні приклади нашої культури, не надумані. Проблема полягає в тому, що громадськість дізнається про це тоді коли вже почалися якісь руйнування, а органи охорони потім розводять руками», — коментують в Українському міжнародному інституті відновлення.

Раніше ми писали, що до «Будинку з комахами» знову звезли будівельну техніку.

Фото: Український міжнародний інститут відновлення.

Опубліковано: 29 жовтня 2023
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