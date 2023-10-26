До «Будинку з комахами» знову звезли будівельну техніку

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Валерія Гуржий
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До історичного «Будинку з комахами» на вулиці Володимирській, 93 знову звезли будівельну техніку.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов.

Нагадаємо, що у квітні цього року будинок Марії Станіславської, збудований 1893 року на Володимирській, 93, хотіли знести під виглядом «капітального ремонту». Забудовник не погоджував проєктної документації і проводив будівельні роботи без дозволу. Після приписів департаментів КМДА в забудовника забрали техніку. Однак один із будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну. Забудовник устиг демонтувати повністю два поверхи та сходи правого під’їзду пам’ятки, а також розібрав частину третього поверху.

Зрештою Мінкульт вніс будинок Марії Станіславської до Держреєстру нерухомих пам’яток України.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 26 жовтня 2023
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