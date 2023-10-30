На Русанівці облаштують підвищені пішохідні переходи

На вулиці Ентузіастів у Києві з 30 жовтня до 3 листопада планують облаштувати підвищені пішохідні переходи. На цей час рух транспорту обмежать. Про це повідомляють в КМДА з посиланням на КК «Київавтодор».

За сприятливих погодних умов роботи триватимуть з 09:00 до 18:00.

Обмеження руху відбуватиметься почергово, безпосередньо в місцях влаштування переходів.

Відповідні роботи проведуть в межах капітального ремонту вулиці Ентузіастів. Нещодавно тут проклали асфальт, ФЕМ-плитку та встановили огорожу вздовж Русанівського каналу.

Раніше ми писали , що біля проспекту Лобановського облаштували новий наземний перехід.

Фото: КМДА.