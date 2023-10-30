У Києві розпочалось будівництво дороги до непрацюючого аеропорту «Київ» вартістю близько 136 млн гривень

9 жовтня цього року КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва» уклало з ТОВ КП «Шляхбуд Інвест» договір на будівництво 2 черги під’їзної автомобільної дороги від просп. Валерія Лобановського (поблизу примикання вул. Володимира Брожка) до міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) у Солом’янському районі Києва. Ціна договору склала 135,93 млн гривень. Про це повідомляє «Київ Влада».

За умовами договору, підрядник до кінця квітня 2024 року повинен виконати дорожні роботи, організувати дорожній рух, перекласти газопровід, прокласти інженерні мережі, облаштувати дощову каналізацію та зовнішнє освітлення, виконати благоустрій та озеленення.

Договір уклали з ТОВ КП «Шляхбуд Інвест», так як бажаючих позмагатися за вказаний підряд не знайшлося.

Історія нової дороги до аеропорту «Жуляни» триває щонайменше з січня 2010 року, коли КМДА прийняла розпорядження від 25.01.2010 року №20 про її будівництво в рамках підготовки до «Євро-2012».

В лютому 2011 року КМДА затвердила проєкт вказаного будівництва. Загальну вартість робіт тоді оцінювали у 224,07 млн гривень. В 2016 році загальна вартість будівництва зросла більше ніж вдвічі – до 531,54 млн гривень, в 2017-му – до 737,23 млн гривень. Нещодавно розпорядженням столичної адміністрації від 14.09.2023 року №711 цей показник зріс вже до 2,34 млрд гривень.

Наприкінці 2019 року голова ради директорів міжнародного аеропорту «Київ» Денис Костржевский розповів, що міська влада взяла на себе зобов'язання побудувати до аеропорту нову дорогу, чого зроблено не було. За його даними, станом на 2019 рік дорога була майже добудована, а вкладено в неї було 60% запланованих коштів.

У жовтні 2020 року міський голова Віталій Кличко зазначив, що будувати дорогу продовжать. При цьому, вже в лютому 2022 році активісти виявили , що на ділянках вказаної дороги, де раніше уклали асфальт, з'явилося чимало ям, які фактично поглинули виділені на вказане будівництво бюджетні мільйони.

Новий підрядник робіт – ТОВ КП «Шляхбуд Інвест», його зареєстровано у 2018 році. Поточний договір компанії має найвищу вартість серед інших.

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва» було створено Київрадою в 1998 році. Комунальне підприємство підпорядковане Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Діяльність зазначеного департаменту направляє, координує та контролює особисто голова КМДА Віталій Кличко.

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Фото: Вікіпедія.