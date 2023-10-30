Кафе на Гончара приймає на переробку книжки і пляшки, щоб дати їм друге життя

17
Наталія Габрух
share share

У кафе на Гончара, 8/5 приймають на переробку книги російською мовою. Про це повідомляє видання «Вікенд».

У кафе виготовляють і використовують скляний посуд з обрізаних пляшок. Також планують виготовляти предмети інтерʼєру з переробленого паперу.

«Ми переробляємо книжки та виготовляємо з них вази, світильники. Технологію переробки пляшок у склянки я довго відпрацьовувала. У мене саморобні інструменти, бо в Україні важко знайти потрібні насадки для шліфування склянки циліндричної форми», — коментує засновниця проєкту Нателла Думбадзе.

Проєкт почався з виготовлення склянок. Також власниця запевняє, що хотіла зробити свій внесок у захист довкілля.

Склянки використовують не лише в кафе, а й продають їх. Купують посуд здебільшого інші заклади, щоб використовувати у себе. Також у закладі співпрацюють з виробниками свічок: вони заливають в склянки віск.

«Загалом я замислила в цьому проєкті скомбінувати кілька різних матеріалів, які можна переробляти: папір, скло та волокна. Дві технології з трьох вже запущені: переробляємо пляшки у склянки, а папір — у різні вироби», — каже Нателла Думбадзе.

З паперу створюють у першу чергу світильники. Вироби з паперу досить легкі, а такий світильник видається керамічним. Коли команда стала вивчати тему, то дізналася, що з переробленого паперу роблять навіть меблі. Також у кафе роблять з нього візитівки та картки для художників, для підприємців, які хочуть мати візитівки на екопапері.

Склянки з перероблених пляшок та папір роблять за спеціальною технологією вручну, тому такі вироби коштують дорожче.

Команда підкреслює, що виготовляючи такі вироби, вони зменшують кількість сміття, яке тепер не потрапляє на звалища. Крім того вироби виходять красивими та мінімалістичними. Для виготовлення кольорових склянок команда використовує пляшки різних видів і запевняє, що такі склянки важко знайти в магазинах.

Раніше ми писали, що у Київській області побудують завод із перероблення відходів.

Фото: «Вікенд».

Опубліковано: 30 жовтня 2023
share share
Під час ремонту доріжок на Гідропарку місту завдали 300 тис. гривень збитків Під час ремонту доріжок на Гідропарку місту завдали 300 тис. гривень збитків У Києві розпочалось будівництво дороги до непрацюючого аеропорту «Київ» вартістю близько 136 млн гривень У Києві розпочалось будівництво дороги до непрацюючого аеропорту «Київ» вартістю близько 136 млн гривень Біля Гостомельського аеропорту почали висаджувати новий ліс Біля Гостомельського аеропорту почали висаджувати новий ліс В Україні запустять смарт-мобілізацію: що зміниться та коли чекати В Україні запустять смарт-мобілізацію: що зміниться та коли чекати Дивіться, як проєкт «Спадщина.ua» відреставрував стару хатинку на Львівщині Дивіться, як проєкт «Спадщина.ua» відреставрував стару хатинку на Львівщині На Русанівці облаштують підвищені пішохідні переходи На Русанівці облаштують підвищені пішохідні переходи На Відрадному хочуть демонтувати підвісні ліхтарі та встановити стовпи з LED освітленням: місцеві викликали поліцію На Відрадному хочуть демонтувати підвісні ліхтарі та встановити стовпи з LED освітленням: місцеві викликали поліцію В Україні планують запровадити штрафи за порушення комендантської години В Україні планують запровадити штрафи за порушення комендантської години
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.