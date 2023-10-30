Кафе на Гончара приймає на переробку книжки і пляшки, щоб дати їм друге життя

У кафе на Гончара, 8/5 приймають на переробку книги російською мовою. Про це повідомляє видання «Вікенд».

У кафе виготовляють і використовують скляний посуд з обрізаних пляшок. Також планують виготовляти предмети інтерʼєру з переробленого паперу.

«Ми переробляємо книжки та виготовляємо з них вази, світильники. Технологію переробки пляшок у склянки я довго відпрацьовувала. У мене саморобні інструменти, бо в Україні важко знайти потрібні насадки для шліфування склянки циліндричної форми», — коментує засновниця проєкту Нателла Думбадзе.

Проєкт почався з виготовлення склянок. Також власниця запевняє, що хотіла зробити свій внесок у захист довкілля.

Склянки використовують не лише в кафе, а й продають їх. Купують посуд здебільшого інші заклади, щоб використовувати у себе. Також у закладі співпрацюють з виробниками свічок: вони заливають в склянки віск.

«Загалом я замислила в цьому проєкті скомбінувати кілька різних матеріалів, які можна переробляти: папір, скло та волокна. Дві технології з трьох вже запущені: переробляємо пляшки у склянки, а папір — у різні вироби», — каже Нателла Думбадзе.

З паперу створюють у першу чергу світильники. Вироби з паперу досить легкі, а такий світильник видається керамічним. Коли команда стала вивчати тему, то дізналася, що з переробленого паперу роблять навіть меблі. Також у кафе роблять з нього візитівки та картки для художників, для підприємців, які хочуть мати візитівки на екопапері.

Склянки з перероблених пляшок та папір роблять за спеціальною технологією вручну, тому такі вироби коштують дорожче.

Команда підкреслює, що виготовляючи такі вироби, вони зменшують кількість сміття, яке тепер не потрапляє на звалища. Крім того вироби виходять красивими та мінімалістичними. Для виготовлення кольорових склянок команда використовує пляшки різних видів і запевняє, що такі склянки важко знайти в магазинах.

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Фото: «Вікенд».