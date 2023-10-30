Цього тижня у трьох районах Києва демонтують незаконну рекламу: де саме

Бригади комунального підприємства «Київреклама» продовжують звільняти місто від незаконних вивісок. З 30 жовтня по 3 листопада будуть демонтовувати незаконні вивіски та рекламні засоби на правому березі Києва. Рекламні конструкції приберуть з п’яти вулиць. Про це повідомляють в Управлінні з питань реклами КМДА.

Демонтаж відбудеться за наступними адресами:

вулиця Старовокзальна (біля Галицької площі);

вулиця Січових Стрільців (на розі вулиці Олександра Кониського);

вулиця Дмитрівська (біля Національного цирку);

проспект Голосіївський (на розі вулиці Васильківської);

вулиця Борисоглібська (біля вулиці Братської).

У Управлінні з питань реклами нагадали, що вивіски потрібно розміщувати законно. Заяву на розміщення вивіски (конструкції до 3-х метрів) можна подати онлайн через веб-портал на офіційному сайті Управління з питань реклами.

Раніше ми писали , що у Києві хочуть посилити покарання за повторне розміщення незаконної реклами.

Фото: КМДА.