Цього тижня у трьох районах Києва демонтують незаконну рекламу: де саме

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Наталія Габрух
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Бригади комунального підприємства «Київреклама» продовжують звільняти місто від незаконних вивісок. З 30 жовтня по 3 листопада будуть демонтовувати незаконні вивіски та рекламні засоби на правому березі Києва. Рекламні конструкції приберуть з п’яти вулиць. Про це повідомляють в Управлінні з питань реклами КМДА.

Демонтаж відбудеться за наступними адресами:

  • вулиця Старовокзальна (біля Галицької площі);
  • вулиця Січових Стрільців (на розі вулиці Олександра Кониського);
  • вулиця Дмитрівська (біля Національного цирку);
  • проспект Голосіївський (на розі вулиці Васильківської);
  • вулиця Борисоглібська (біля вулиці Братської).

У Управлінні з питань реклами нагадали, що вивіски потрібно розміщувати законно. Заяву на розміщення вивіски (конструкції до 3-х метрів) можна подати онлайн через веб-портал на офіційному сайті Управління з питань реклами.

Раніше ми писали, що у Києві хочуть посилити покарання за повторне розміщення незаконної реклами.

Фото: КМДА.

Опубліковано: 30 жовтня 2023
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