Цього тижня у трьох районах Києва демонтують незаконну рекламу: де саме

Бригади комунального підприємства «Київреклама» продовжують звільняти місто від незаконних вивісок. З 30 жовтня по 3 листопада будуть демонтовувати незаконні вивіски та рекламні засоби на правому березі Києва. Рекламні конструкції приберуть з п’яти вулиць. Про це повідомляють в Управлінні з питань реклами КМДА.
Демонтаж відбудеться за наступними адресами:
У Управлінні з питань реклами нагадали, що вивіски потрібно розміщувати законно. Заяву на розміщення вивіски (конструкції до 3-х метрів) можна подати онлайн через веб-портал на офіційному сайті Управління з питань реклами.
Раніше ми писали, що у Києві хочуть посилити покарання за повторне розміщення незаконної реклами.
Фото: КМДА.