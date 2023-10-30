На розі Гончара і Хмельницького оновили сквер: що вже зробили

Сквер на розі вулиць Гончара та Хмельницького, де стояв пам’ятник Зої Космодем’янській, оновили. Концепцію нового простору назвали Acoustic Park, її розробила київська архітектурна студія Aranchii Architects.

Роботи з облаштування скверу майже завершені. Уже проклали нові доріжки, встановили лави й провели озеленення території. Залишилося встановити звукові інсталяції, які фокусують та відбивають звукові хвилі. Вони знаходяться на етапі розробки. Про це повідомляє The Village Україна.

Студія Aranchii Architects розробила концепцію оновлення скверу безкоштовно на запит міста.

Роботи виконують у межах видатків, що передбачені міським бюджетом на 2023 рік для КП УЗН Шевченківського району на роботи з утримання й поточного ремонту зелених насаджень. Роботи також виконували працівники комунального підприємства.

Концепція Acoustic Park передбачала збереження всіх здорових дорослих дерев, нові транзитні маршрути, лави з покриттям з натуральної деревини й невелику центральну площу еліптичної форми.

Місця для відпочинку максимально відокремили від пішохідних доріжок, щоб зробити перебування відвідувачів там більш приватним.

На площі ще мають розташувати інсталяцію, яка фокусуватиме й відбиватиме звукові хвилі так, що у певних фокусних точках людина може почути підсилені звуки довкілля, випадкових подій чи розмов, що відбуваються на іншому кінці інсталяції. Матеріал конструкції поки що перебуває на стадії узгодження, розглядають кілька варіантів.

Основним доповненням зеленої зони є багаторічники. Aranchii Architects відповідали за попередню концепцію озеленення. В результаті у сквері висадили лаванду, осоку й гортензії, а також спірею (квітучі кущі) та злаки, відомі як «діамантова трава».

Раніше ми писали , що у центрі Києва з'являться сквер і пам’ятник українському художнику Георгію Нарбуту.

Фото: The Village Україна, Aranchii Architects.