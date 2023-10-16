У центрі Києва з'являться сквер і пам’ятник українському художнику Георгію Нарбуту

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Ірина Маймур
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У центрі Києва планують облаштувати сквер та встановити пам’ятник українському художнику-графіку Георгію Нарбуту.

Ескізи проєкту нещодавно презентували столичній громаді, повідомляє РБК-Україна.

Представники ТОВ «Георг Девʼятий», що здійснює ревіталізацію будівлі на Георгіївському провулку, 9, запросили громаду долучитися до вибору проєкту майбутнього скверу.

Проєкт передбачає озеленення і благоустрій, а також встановлення пам’ятника видатному українському художнику-графіку. Сквер буде доступним для всіх містян.

Проєктуванням займалися три незалежні команди фахівців. Їхню роботу координував громадський діяч Олександр Барабошко.

Наразі з трьох ескізів обрали два. Тепер їх планують удосконалювати з урахуванням найкращих ідей. Також із місцевою спільнотою погодили ескіз майбутнього пам’ятника, який замовлять до кінця року.

Простір створять за кошти інвесторів ТОВ «Георг Дев’ятий». Вони пообіцяли відвести земельну ділянку під сквер. Для цього направлять клопотання меру Києва та депутатам, що входять до складу постійних комісій з питань екологічної політики і з питань місцевого самоврядування.

Фото: РБК-Україна

Опубліковано: 16 жовтня 2023
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