У Києві прокуратура вимагає від забудовника відреставрувати напівзруйновану будівлю XIX століття

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Наталія Габрух
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Прокуратура вимагає в судовому порядку привести у належний стан напівзруйновану садибу Леонтія Багговута. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Будинок кінця XIX століття знаходиться за адресою Багговутівська, 16 і належить до щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва.

Будівля поклала початок заселенню сучасної Лук’янівки та є однією з тих небагатьох, що залишилися від історичної забудови вулиці Багговутівської.

Між Департаментом охорони культурної спадщини КМДА та товариством ще у 2018 був укладений охоронний договір на вказаний об’єкт культурної спадщини. Проте, власник садиби не вживав заходів для її збереження, стан будинку на сьогодні є незадовільним та місцями аварійним.

У зв'язку з цим, окружна прокуратура звернулася до адміністративного суду з позовом до власника будинку привести його до належного стану відповідно до вимог охоронного договору та припису Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Раніше ми писали, що садибу Терещенків планують реставрувати.

Фото: Вікіпедія.

Опубліковано: 31 жовтня 2023
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