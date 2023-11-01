У Києві запроваджують автоматичну систему регулювання опалення

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Ірина Маймур
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У Києві запроваджують систему автоматичного регулювання подачі опалення. Відтепер подачу тепла змінюватимуть залежно від температури на вулиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в етері каналу «Київ 24».

Нова система регулювання реагуватиме на погодні умови і, відповідно, автоматично зменшуватиме чи збільшуватиме подачу тепла не тільки в центральній опалювальній системі, а й індивідуально в будинках.

«Цю систему запровадили кілька років тому. Уже декількасот будинків до неї підключені. Вона автоматично регулює систему індивідуально в кожному будинку», — повідомив Кличко.

Нині опалення є майже у всіх будинках та установах столиці, проте воно працює «на мінімальних обертах» через теплу погоду.

Раніше ми писали, що київський айтівець збудував повністю автономний будинок на випадок блекаутів.

Фото: Коментарі.Київ

Опубліковано: 01 листопада 2023
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