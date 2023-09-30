Київський айтівець збудував повністю автономний будинок на випадок блекаутів: що там є

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Валерія Гуржий
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Київський айтівець Роман Ільєнко та його дружина Валерія власноруч створили автономний будинок для роботи на випадок блекаутів.

Про це пише DOU.

Вони разом живуть у Києві, але будинок облаштували у смт Обухівка Дніпропетровської області, щоб бути ближчими до її родини.

Щоб бути автономним, варто подбати про воду, опалення, світло та їжу. Перші три пункти айтівець уже виконав, а ось з їжею ще не визначився. Є думки щодо вирощування овочів.

Наступний етап — електроенергія та вода. Ділянка Романа належить до садового товариства, тому там була трансформаторна, хоч вона й давала мало потужності.

Щоб мати воду, зробили власну свердловину. Оскільки рівень підземних вод високий, айтівець встановив звичайну насосну станцію. Але важливо подбати про її обігрів: якщо взимку не користуватися водою постійно, вона замерзає у шлангах і ті тріскають.

Також потрібно подбати про захист насосної станції від підтоплення. Роман планує у своїй поставити датчик протікання води, температури та розумну розетку. І якщо почнеться підтоплення, у будинку вимкнеться автомат, що відповідає за живлення станції. Датчик температури буде працювати у парі з обігрівачем, якщо пасивного утеплення не буде вистачати й температура свердловини падатиме нижче 0. Це вбереже від короткого замикання та замерзання води.

Коли світло та вода були на ділянці, Роман почав вибирати забудовника, що виготовляє модульні будинки. Виробник пропонує варіанти готових будинків, можна обрати свій залежно від метражу та наповнення. А також змінити щось усередині: варіювати розміри кімнат, замінити покриття підлоги. І це все буде в межах фіксованої ціни.

Також для автономії потрібно мати резервну електроенергію. На випадок довгих блекаутів встановили сонячні панелі. Спершу айтівець думав поставити бензиновий генератор. Але це неекологічно, дорого (приблизно від 50 грн/1 година роботи) та його потрібно обслуговувати. Тож найкращим варіантом стали сонячні панелі. Вони покриють роботу водяного насоса, освітлення будинку, інтернет і заряджання ґаджетів.

З найближчих планів — купити Starlink. Нині в будинку Романа — оптичний інтернет, який, зі слів провайдера, має працювати до 10 годин без світла.

Повна вартість такого будинку - 33 245 доларів.

Фото: DOU

Опубліковано: 30 вересня 2023
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