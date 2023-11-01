У Запоріжжі демонтували пам’ятник Пушкіну

У Запоріжжі з майдану Володимира Вернадського демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Про це повідомляє Суспільне Новини.

Дозвіл на демонтаж пам'ятника надала міська рада за рішенням виконавчого комітету №593 від 26 жовтня 2023 року.

За словами запорізького історика Валерія Стойчева, пам’ятник Пушкіну прибрали в рамках процесу деколонізації.

Торік демонтували барельєф поета і передали на зберігання до Музею архітектури Запоріжжя. Інші частини пам'ятника, згідно з рішенням виконкому, мають оприбуткувати.

Раніше ми писали , що у Києві на території гімназії демонтували погруддя Пушкіну.

Фото: Валерій Стойчев.