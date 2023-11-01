У Броварах реконструюють дитсадок, де впав гелікоптер з керівництвом МВС

У Броварах демонтують дитсадок, де у січні впав гелікоптер з керівництвом МВС. Про це повідомляє мер міста Ігор Сапожко.
Наразі на будівельному майданчику йдуть роботи з часткового демонтажу зруйнованого під час авіатрощі гелікоптера приміщення.
Міський голова запевняє, що якщо все і надалі йтиме за планом, садочок розпочне повноцінну роботу 1 листопада 2024 року.
Реконструкція закладу розпочалася в середині жовтня. Дитсадок відновлюють коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Раніше ми писали, що у Броварах хочуть створити індустріальний парк.
Фото: Ігор Сапожко.