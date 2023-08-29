У Броварах хочуть створити індустріальний парк

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Ірина Маймур
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У Броварах на виїзді з Обʼїзної дороги планують створити індустріальний парк на ділянці площею 16 га.

Про це повідомляє видання «Трибуна Бровари», посилаючись на засідання земельної комісії.

Зазначається, що для створення індустріального парку необхідно провести інвентаризацію території. Йдеться про район вулиці Сергія Москаленка.

Після перевірки там можуть розмістити основні, підсобні та допоміжні будівлі підприємств переробної, машинобудівної або іншої промисловості.

Індустріальний парк — це територія з розвиненою інфраструктурою на околицях міст, на якій розміщуються промислові об’єкти. Згідно із законом України про «Індустріальні парки», тут можна здійснювати господарчу й науково-дослідну діяльність у сфері інформації та телекомунікацій чи переробної промисловості.

Фото: ілюстративне/European Business Association

Опубліковано: 29 серпня 2023
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