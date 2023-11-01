На території Києво-Могилянської академії проведуть археологічні дослідження

136
Наталія Габрух
share share

На території Києво-Могилянської академії КЗ «Центр консервації предметів археології» спільно з Інститутом археології НАН України та Академією проведуть розвідувальні археологічні дослідження. Шукатимуть фундамент пам’ятки «Залишки Богоявленського собору Києво-Братського монастиря». Про це повідомляють у КМДА з посиланням на директорку Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марину Соловйову.

«Хочу наголосити, що цю пам’ятку у 2022 році за зверненням КЗ «Центр консервації предметів археології» було занесено до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва. А у 2023 році за поданням Департаменту охорони культурної спадщини – до Державного реєстру нерухомих пам’яток України», – зазначила Марина Соловйова.

Мурований собор був споруджений у 1690-1695 роках, як головний храм Києво-Братського монастиря. За однією з гіпотез, під час спорудження мурованого Богоявленського собору поховання гетьмана Петра Сагайдачного було перенесене. За словами Марини Соловйової, археологічне вивчення залишків собору зможе допомогти визначити розташування могили гетьмана.

Раніше ми писали, що у КМДА повідомили, скільки об'єктів культурної спадщини нараховується у місті.

Фото: Вікіпедія.

Опубліковано: 01 листопада 2023
share share
На Михайлівській площі встановлюють обстріляний в Ірпені вагон: фото На Михайлівській площі встановлюють обстріляний в Ірпені вагон: фото Борис Джонсон, Джамала, Жадан, Шевченко стали голосами кільцевої електрички у Києві Борис Джонсон, Джамала, Жадан, Шевченко стали голосами кільцевої електрички у Києві У київському метро почав курсувати потяг з отриманих від Варшави вагонів У київському метро почав курсувати потяг з отриманих від Варшави вагонів Від вуличної до кошерної: Птушкін і Кацурін випустили гід їжею Дніпра Від вуличної до кошерної: Птушкін і Кацурін випустили гід їжею Дніпра У Львові на вулиці Хмельницького встановлять кілька сотень антипаркувальних стовпців У Львові на вулиці Хмельницького встановлять кілька сотень антипаркувальних стовпців У Броварах реконструюють дитсадок, де впав гелікоптер з керівництвом МВС У Броварах реконструюють дитсадок, де впав гелікоптер з керівництвом МВС Довженко-Центр знову можуть ліквідувати через нову Стратегію розвитку кіно Довженко-Центр знову можуть ліквідувати через нову Стратегію розвитку кіно На ВДНГ відкриють концертний майданчик DVTK Stage на 2000 людей На ВДНГ відкриють концертний майданчик DVTK Stage на 2000 людей
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.