На території Києво-Могилянської академії проведуть археологічні дослідження

На території Києво-Могилянської академії КЗ «Центр консервації предметів археології» спільно з Інститутом археології НАН України та Академією проведуть розвідувальні археологічні дослідження. Шукатимуть фундамент пам’ятки «Залишки Богоявленського собору Києво-Братського монастиря». Про це повідомляють у КМДА з посиланням на директорку Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марину Соловйову.

«Хочу наголосити, що цю пам’ятку у 2022 році за зверненням КЗ «Центр консервації предметів археології» було занесено до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва. А у 2023 році за поданням Департаменту охорони культурної спадщини – до Державного реєстру нерухомих пам’яток України», – зазначила Марина Соловйова.

Мурований собор був споруджений у 1690-1695 роках, як головний храм Києво-Братського монастиря. За однією з гіпотез, під час спорудження мурованого Богоявленського собору поховання гетьмана Петра Сагайдачного було перенесене. За словами Марини Соловйової, археологічне вивчення залишків собору зможе допомогти визначити розташування могили гетьмана.

Раніше ми писали , що у КМДА повідомили, скільки об'єктів культурної спадщини нараховується у місті.

Фото: Вікіпедія.