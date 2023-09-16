У КМДА повідомили, скільки об'єктів культурної спадщини нараховується у місті

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Валерія Гуржий
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За останніми підрахунками у Києві нараховується 3 594 об’єктів культурної спадщини.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Із них 352 обїєктів культурної спадщини національного значення, 2 066 – місцевого значення, 1 176 – щойно виявлених об’єктів, об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра».

Також протягом 2022 року фахівці Департаменту провели заходи з убезпечення пам’яток культурної спадщини від руйнації внаслідок ворожих обстрілів, зокрема Фонтану «Самсон», пам’ятників князю Володимиру та Богданові Хмельницькому тощо. А також роботи зі збереження та захисту музейних інституцій від руйнації внаслідок військової агресії. Мова йде зокрема про Музей історії Михайлівського Золотоверхого монастиря та Музей «Кам’яниця київського війта».

Фото: «Київ Фото»

Опубліковано: 16 вересня 2023
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