На Михайлівській площі встановлюють обстріляний в Ірпені вагон: фото

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Ірина Маймур
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На Михайлівській площі з’явився обстріляний в Ірпені вагон. На рейки його мають поставити до Дня залізничника, який відзначатимуть 4 листопада.

Про це повідомляє видання «Вечірній Київ».

Журналістам медіа розповіли, що навесні минулого року в цьому вагоні евакуювали до столиці жителів Ірпеня. Тоді його обстріляли росіяни.

«На щастя, у той момент потяг був порожнім: тільки їхав за ірпінцями. І за якийсь час через підрив мосту він так і не доїхав до міста. Проте нас це не зупинило, залізничники евакуювали людей з околиць Ірпеня та довезли до Києва. Власне, зараз цей вагон для нас як символ незламності», — прокоментували виданню у пресслужбі.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» запускає жіночі купе ще в чотирьох поїздах.

Фото: Даша Гришина/«Вечірній Київ»

Опубліковано: 01 листопада 2023
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