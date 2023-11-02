У Львові завершують відновлення будинків, які постраждали внаслідок обстрілів: що встигли зробити

У Львові закінчуються аварійно-відновлювальні роботи у будинках, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів 6 липня і 15 серпня.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Тоді значних руйнувань зазнали 18 житлових будинків на вулиці Стрийській і будинок на вулиці Каховська, 29. На сьогодні у більшості будинків роботи на завершальній стадії, а до кінця року планують завершити усі аварійно-відновлювальні роботи у будинках, які найбільше постраждали – це вул. Стрийська, 62, 64, 66, адже тут довелося відбудовувати зруйновані поверхи.

У будинках на вул. Стрийська, 70-72 вже відремонтували покрівлі, встановили вікна, та завершують відкоси. Також цього тижня мають привезти відремонтовану вхідну браму до будинку на вул. Стрийська, 70. У будинку на вул. Стрийська, 68, вікна фактично теж встановлені.

Також повністю зроблені покрівлі та встановлено всі вікна у будинках на вул. Стрийська 74, 76, 78а. Цього тижня завершать робити відкоси на сходових клітках. Усі вхідні брами зняті для ремонту. Орієнтовно 15 грудня мають їх встановити.

Замінили покрівлі, встановлені нові вікна, підвіконня і відливи й у будинках на вул. Стрийська, 50, 52, 54. У будинку № 50 також вже встановили вхідну автентичну браму, а вхідні брами будинків № 52 і 54 ще в роботі приблизно до середини грудня.

Окрім того, на 70% виконаний ремонт даху на вул. Каховська, 29. Зараз тут відновлюють комини. Також підсилюють перекриття у квартирах.

Щодо будинків на вул. Стрийська, 56, 58, 60, то тут вже встановили усі вікна, зробили внутрішні відкоси, два дахи завершено, один - у роботі.

Натомість на вул. Стрийська, 62, 64, 66 тривають роботи з відновлення поверхів у будинку на вул. Стрийська, 64 - встановлено монолітне перекриття між 1-м і 2-м та 2-м і 3-м поверхами. Проводяться роботи з відновленням стін 4-го поверху.

У будинку на вул. Стрийська, 66 вже відновлені зовнішні стіни. Далі мають залити монолітне перекриття для встановленя металевої конструкції для перекриття черепицею.

Натомість у будинку № 62 вже встановили монолітне перекриття, і металева конструкція вже готова під вкладання черепиці. Відновлено приміщення на технічному поверсі.

У всіх трьох будинках мурують димові канали.

Раніше ми писали, що у ніч на 7 липня росія вдарила ракетами “Калібр” по комплексу будинків, що знаходиться у буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів – Ансамбль історичного центру".

Фото: Львівська міська рада