Російські ракети у Львові поцілили в будинки, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО

У ніч на 7 липня росія вдарила ракетами “Калібр” по комплексу будинків, що знаходиться у буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів – Ансамбль історичного центру".

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Будинок на Стрийській, в який поцілили російські ракети

Комплекс із 17-ти житлових будинків, розташований по вул. Стрийській, на розі з вул. Академіка Сахарова під №№50 -76в, має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

Будинки житлового комплексу для викладачів Львівської політехніки 1930 років занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Так виглядав будинок до ракетого удару

За словами Ткаченка, Україна терміново офіційно повідомила ЮНЕСКО про це і, “як завжди чекає дій більших, ніж просто глибоке занепокоєння”.

Раніше ми писали, що внаслідок удару російськими “Калібрами” по Львову постраждала будівля інноваційного парку Lviv Tech City , а також Kredens cafe .