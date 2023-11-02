За місяць ціни на оренду квартир у Києві впали на 19%

У жовтні вартість квартири у Києві впала на 19% у порівнянні з вереснем. Середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці сягає 17 161 грн.

Про це повідомляє DIM.RIA.

Ринок оренди

Найнижча вартість оренди однокімнатної квартири у столиці зафіксована у Деснянському районі – 8 274 грн. У Дарницькому та Оболонському районі ціна складає 14 564 грн і 14 468 грн відповідно. Найвища ціна орендованого житла у Печерському районі – 30 264 грн за однокімнатну квартиру.

Окрім того, кількість оголошень збільшилася у Києві та області на 21% порівняно з вереснем.

Первинний ринок нерухомості

У жовтні 2023 року працюють 75% відділів продажу новобудов по всій Україні. За місяць по всій Україні в експлуатацію введено 4 новобудови на 7 секцій. Протягом року було здано 84 новобудови на 178 секцій, із

них по Києву – 12 будинків на 30 секцій.

Найвища середня вартість за м² у столиці і складає 57 460 грн.

Вторинний ринок

Досліджуючи пропозицію на вторинному ринку продажу нерухомості спостерігається помірне падіння. Найбільша середня вартість однокімнатної

квартири складає 87 374 долари США у Києві та у Львівській області - 65 700 доларів США.

Аналізуючи райони Києва найбільша вартість зберігається у Печерському районі – 126 574 долари США за однокімнатну квартиру. Найменша ціна у Деснянському районі – 43 722 долари США.

Фото: DIM.RIA