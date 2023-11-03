Київ приєднався до програми ЄБРР "Зелене місто": що може змінитися у місті

Депутати Київської міської ради затвердили план дії "Зелене місто", пише депутатка Київради Ксенія Семенова.

План дій "Зелене місто" — стратегічний документ, розроблений з для розв'язання екологічних проблем та здійснення сталого розвитку міста.

План визначає 4 пріоритетні екологічні виклики для Києва: якість повітря, забезпечення зеленими зонами, адаптація та стійкість міста, та якість водних об’єктів. Для подолання викликів передбачаються заходи з покращення велоінфраструктури, модернізації теплопостачання, модернізації водопроводу та каналізації, забезпечення паркувальними місцями, захисту зелених зон тощо.

План потребує інвестування 2,5 мільярда євро до 2032 року.

Більша частина цих коштів — це бюджет міста, але ЄБРР і ЄІБ можуть профінансувати такі речі:

Транспорт

розширення Київського трамвайного парку та оновлення вузла “Контрактова площа”.

нові станції метро та вагони для Сирецько-Печерської лінії, розширення до Деснянського району, ремонт мосту через Дніпро.

розвиток приміської та міської електрички.

підвищення безпеки дорожнього руху: управління транспортом, ремонт перехресть, велосипедні маршрути.

Централізоване опалення

реконструкція генеруючих потужностей ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5 та нова моніторингова система.

установлення теплового насоса великої потужності на очисних спорудах у Бортничах, встановлення нових малих та середніх котлів на біомасі та/або ТЕЦ, використання сумішей водню та природного газу, розробка стратегічної дорожньої карти декарбонізації до 2050 року.

Відходи

підтримка змін у відходовій системі: збір, перероблювання, реконструкція полігонів.

Фото: Unsplash\Tetiana Shevereva