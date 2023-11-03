На Трухановому створюють маршрут для активного відпочинку з перевдягальнями і фонтанчиками для пиття

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Ірина Маймур
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Компанія PUMA UKRAINE створює маршрут для активного відпочинку «Труханів трейл» у межах співпраці з КМДА.

Про це пише Don’t Take Fake.

Наразі компанія вже встановила безоплатні перевдягальні на початку маршруту — на вході на Труханів острів із пішохідного моста. Там можна переодягнутися, залишити речі в камерах зберігання з кодовими замками, а також підзарядити гаджети. Локація має лавочки для перевзування чи відпочинку. До того ж її обладнали підсвічуванням.

До кінця 2023 року PUMA та КМДА хочуть обладнати перевдягальнями другий вхід «Труханів трейл» зі сторони Північного моста. Також планують додати таблички з маршрутними гідами.

У 2024-му на маршруті з’являться фонтанчики для пиття, арки-розпилювачі води і марковання для бігунів.

Нагадаємо, що маршрут «Труханів трейл» розрахований для бігу, скандинавської ходьби та їзди на гірському велосипеді. Вирушити ним можна з однієї із двох стартових точок – біля Пішохідного або Північного мосту. Протяжність «жовтого» маршруту – 11,4 км, «синього» – 8,7 км.

Фото: Ногибоги

Опубліковано: 03 листопада 2023
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