У Львові демонтують пам’ятник радянській космонавтиці

У Львові планують демонтувати пам’ятник радянській космонавтиці, який також називають пам’ятником Валентині Терешковій.

Про це повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

«Памʼятник на вул. Виговського, більш знаний як памʼятник Терешковій, буде демонтовано. Завершуємо підготовку всіх необхідних для цього документів. Роботи щодо демонтажу плануємо провести найближчим часом. Пам’ятник буде перенесений у музей "Територія терору"», — прокоментував Андрій Москаленко.

Як зазначається на сайті міськради, скульптура складається з трьох променів-зірок та людини у скафандрі. Вона була встановлена у сквері на вулиці Виговського у 80-х роках минулого століття. Тоді вулиця була названа іменем Валентини Терешкової — радянської космонавтки, а зараз — депутатки Державної думи РФ від партії «Єдина Росія», яка у 2014 році проголосувала за анексію Криму.

Раніше ми писали , що у Запоріжжі демонтували пам’ятник Пушкіну.

Фото: Суспільне Львів.