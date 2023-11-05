Біля Майдану Незалежності відкрили «Книгарню-кавʼярню Старого Лева»

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Наталія Габрух
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«Книгарню-кавʼярню Старого Лева» відкрили біля Майдану Незалежності в Києві. У закладі є книги від різних видавництв, кава й десерти. Це вже пʼята книгарня-кавʼярня мережі у Києві. Про це повідомляє The Village Україна.

На відкритті книгарні відбулася зустріч з українським письменником Ілларіоном Павлюком («Я бачу, вас цікавить пітьма», «Білий попіл»). Також відвідувачі могли зустрітися з психологинею та авторкою Світланою Ройз і дитячим письменником Сашком Дерманським. В книгарні відбулася також презентація книги «Люди на каві» співзасновниці «Видавництва Старого Лева» Марʼяни Савки.

Протягом 4 і 5 листопада для відвідувачів діятиме знижка -20% на: книги, сувеніри, каву й десерти.

Адреса: вул. Михайлівська, 18–А

Режим роботи: щодня з 10:00 до 20:00

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Опубліковано: 05 листопада 2023
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