У Києві висаджують стійкі до буревіїв дерева: фото

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Наталія Габрух
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У столиці триває осіннє озеленення міста, яке активізувалося після нещодавнього буревію. Комунальники днями закінчили ліквідовувати його наслідки. За оновленою інформацією, внаслідок негоди у минулу суботу було повалено або пошкоджено понад 1300 дерев. Про це повідомляє директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

За його словами, 4 листопада відбулася висадка стійких до буревіїв та міських умов росту платанів на проспекті Бажана неподалік від метро «Бориспільська».

На додачу до вже 50 нещодавно висаджених дерев цієї породи невдовзі у Дарницькому районі буде висаджено ще 90 платанів.

Олександр Возний підкреслює, що усього від початку осіннього сезону у столиці висадили понад 1,7 тисяч дерев, майже 24 тисячі кущів і близько 900 тисяч багаторічних квітів.

Раніше ми писали, що у Дарницькому районі висадили липи та ялинки.

Фото: Олександр Возний.

Опубліковано: 05 листопада 2023
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