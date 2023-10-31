У Дарницькому районі висадили липи та ялинки: фото

У Дарницькому районі, на проспекті Миколи Бажана та поблизу станції метро Харківська висадили нові дерева. Про це повідомляє керівник Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник.

Вздовж проспекту Миколи Бажана висадили 80 лип європейських «Палліда», а неподалік станції метро Харківська — 17 ялинок колючих «Глаука».

«Відтепер дерева прикрашатимуть головну транспортну артерію району та очищатимуть повітря від викидів авто», — прокоментував Микола Калашник.

Він підкреслив, що з огляду на недощавню негоду у Києві, коли буревій повалив та пошкодив багато дерев, важливо оновлювати території молодняком.

Раніше ми писали , що біля Гостомельського аеропорту почали висаджувати новий ліс.

Фото: Микола Калашник.