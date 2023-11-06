В Києві дорожчають квартири: в чому причина та яка вартість

У 2023 році забудовники поступово відновлюють проєкти, які були заморожені з початком повномасштабного вторгнення. Наразі на ринку спостерігається все більший вибір житла, а ціни на нього зростають. Про це повідомляє видання Фокус.

Експертка ринку нерухомості Ірина Луханіна розповіла, що з червня-липня 2022 року, будівництво житлових комплексів в Україні поступово відновлювалося, але інтерес до первинної нерухомості у покупців активізувався лише з лютого-березня 2023 року.

За словами Ірини Луханіної покупці готові вкладатися в практично готове житло на останній стадії будівництва або виключно в ті новобудови, забудовники яких добре зарекомендували себе в період пандемії та першого року війни в Україні.

Проте, відбувається також уповільнення темпів будівництва. Заявлені терміни введення в експлуатацію переносяться на пів року, а на деяких об'єктах — і на більш тривалий термін.

«Висока вартість електроенергії для мешканців через відсутність прямих договорів з постачальниками, вартість та наявність паливно-мастильних матеріалів, наявність електроенергії, дефіцит фахівців певної кваліфікації, розмір заробітної плати працівникам. Всі ці фактори взаємопов'язані та впливають на дотримання термінів будівництва та своєчасну здачу об'єкта в експлуатацію», — каже Ірина Луханіна.

Тим часом ціна за квадратний метр у Києві росте. За даними ЛУН в червні квадратний метр в столичному ЖК економкласу коштував 33 тис грн, а станом на 6 листопада — 37,9 тис. грн. Метр в бізнес-класі у червні коштував 69 тис. грн, а станом на 6 листопада — 71,7 тис. грн.

Ціна на метр житлової нерухомості від забудовника наразі формується під впливом багатьох чинників:

загальної економічної ситуації в Україні;

курсу гривні;

вартості будівельних матеріалів і палива;

динаміки зростання зарплат в галузі будівництва.

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Фото: Вечірній Київ, ЛУН.