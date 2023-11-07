На аукціоні з 17-ї спроби продали ресторан «Щекавиця», що на Подолі

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Наталія Габрух
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Першого листопада у системі Prozorro.Продажі успішно відбувся аукціон з продажу будівлі ресторану «Щекавиця» на київському Подолі. Це була 17 спроба продати об’єкт. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів.

До складу лоту №G22N025115, крім приміщення ресторану також включили майже 3,5 тисячі основних засобів, і торговельну марку (знаки для товарів і послуг) Schekavica. Активи перебувають на балансі АТ «Банк Січ», який ліквідується Фондом гарантування вкладів.

Аукціон відбувся за англійською моделлю. Участь у торгах взяли двоє учасників. Продали об'єкт ТОВ «Мультілогістик А+» за 15,5 млн грн.

На сьогодні очікується перерахування коштів за лот, після чого буде можливе підписання договору купівлі-продажу та закриття угоди. У Фонді гарантування вкладів повідомляють, що гроші підуть на розрахунки з кредиторами «Банку Січ».

Будівля ресторану «Щекавиця», загальною площею майже 885 кв. м, розташовується за адресою вул. Костянтинівська 46–52. Уперше ресторан було виставлено на продаж 1 березня 2023 року. Спочатку Фонд гарантування вкладів оцінив об'єкт у 60,8 млн грн.

У Фонді зазначають, що разом з приміщенням ресторану на продаж було виставлено основні засоби – від столів та стільців і до тарілок та столових приборів. Таким чином, лот є свого роду варіантом під ключ для інвестора, зацікавленого вести ресторанний бізнес.

Раніше ми писали, що державну частку ТРЦ Ocean Plaza продадуть на аукціоні.

Фото: Prozorro.Продажі.

Опубліковано: 07 листопада 2023
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