Державну частку ТРЦ Ocean Plaza продадуть на аукціоні

Фонд державного майна пропонує включити державну частку ТРЦ Ocean Plaza до переліку об'єктів великої приватизації. Її планують продати на відкритому аукціоні.

Про це повідомили у ФДМУ.

Йдеться про частку розміром 66,65%. Цей актив раніше належав підсанкційним російським бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам.

Аукціон проходитиме в системі "Прозорро.Продажі" зі стартовою 1,32 млрд грн.

Ocean Plaza відкрився у листопаді 2022 року після довготривалої паузи.

У травні 2022 року Печерський райсуд Києва арештував будівлю Ocean Plaza. Контрольний пакет акцій компанії, на яку записаний ТРЦ, належав сімʼї та партнерам російського олігарха Аркадія Ротенберга, близького до Володимира Путіна.

Фото: з сайту ТРЦ