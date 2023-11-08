«Укрпошта» відкрила новий магазин з продажу поштових марок

«Укрпошта» відкрила нову філателістичну крамницю неподалік станції метро «Лівобережна». Про це повідомляє пересслужба «Укрпошти».
Нова локація знаходиться в будівлі Лівобережного поштамту за адресою вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4. Місце з’явилося на зміну магазину «Філателія» на вул. Старокиївській, який припинив свою роботу раніше.
У великій філателістичній крамниці можна придбати поштові випуски — як зовсім нові, так і екземпляри минулих років, а також рамки, презентаційні книги, листівки та сувенірні поштові марки.
Крамниця працює за наступним графіком:
Пн — Пт: 8:00 - 21:00
Сб: 9:00 - 17:00
Нд: 10:00 - 15:00
Раніше ми писали, що у Києві хочуть витратити на ремонт головпоштамту майже 3 млн гривень.
Фото: «Укрпошта»