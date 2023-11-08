У Києві демонтували більшість пам’ятних об’єктів комуністичного періоду: на черзі пам’ятники Пушкіну та Щорсу

У столиці вже демонтували більшість об’єктів, що були визначені рішенням Київради такими, які підлягають усуненню з публічного простору міста Києва. Відповідне рішення ухвалили у липні цього року. Про це повідомляє видання Вечірній Київ.

Як зазначає заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, на черзі залишаються об’єкти, що досі мають статус пам’ятки національного значення.

Відповідно до затвердженого Київрадою переліку на черзі стоїть вилучення ще шести об’єктів, серед яких — пам’ятки, що мають охоронний статус національного значення, зокрема це пам’ятники Пушкіну, Щорсу, екіпажу бронепоїзда «Таращанець» тощо.

Ганна Старостенко зауважила, що ці назви зараз на слуху в усіх, однак без зняття Урядом із них охоронного статусу місто не може їх демонтувати.

«Укотре звернулись до Міністерства культури та інформаційної політики України з проханням пришвидшити ухвалення постанови про виключення цих об’єктів із Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення. Щойно документ затвердять, місто одразу зможе законно демонтувати ці об’єкти», — прокоментувала Ганна Старостенко.

На засіданні міжвідомчої робочої групи також додатково погодили перелік із 56 об’єктів, які заплановано усунути з публічного простору міста.

Раніше ми писали , що радянську зірку з обеліска на Галицькій площі демонтували.

Фото: Вікіпедія.