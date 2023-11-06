Радянську зірку з обеліска на Галицькій площі демонтували

847
Наталія Габрух
share share

4 листопада у Києві демонтували золоту зірку з обеліска на честь “міста-героя Києва”, що на Галицькій площі (колишня площа Перемоги). Про це повідомляє BBC Україна.

Роботи тривали увесь день на висоті 40 метрів. Зірку довелося розпиляли і частинами спускати на землю, так як вона виявилася надто великою, щоб зняти її цілою.

Пам'ятник звели в 1982 році до святкування 1500-річчя Києва. Він присвячений статусу Києва як міста-героя Другої світової війни.

У квітні 2022 року активісти самостійно демонтували з обеліска зображення Леніна. А у вересні цього року — на бічних сторонах пам’ятника прибрали зірки та анотаційну дошку російською мовою. Також змінили напис "1941" на "1939" рік, коли почалася Друга світова. Площу перемоги перейменували на Галицьку у лютому 2023 року.

Раніше ми писали, що у Львові демонтують пам’ятник радянській космонавтиці.

Фото: BBC Україна.

Опубліковано: 06 листопада 2023
share share
На дорогах Києва поліцейські почали вимірювати швидкість руху транспорту: адреси На дорогах Києва поліцейські почали вимірювати швидкість руху транспорту: адреси Кияни вимагають ліквідувати незаконні парковки у центрі міста Кияни вимагають ліквідувати незаконні парковки у центрі міста У Луцьку відремонтували модерністську будівлю: фото У Луцьку відремонтували модерністську будівлю: фото Біля "Будинку з комахами" відновились роботи: ескаватор копає дуже близько до пам'ятки Біля "Будинку з комахами" відновились роботи: ескаватор копає дуже близько до пам'ятки ВПО можуть отримати безкоштовне житло на Київщині: які умови ВПО можуть отримати безкоштовне житло на Київщині: які умови Будівлю художнього музею в Одесі пошкоджено в результаті ракетної атаки Будівлю художнього музею в Одесі пошкоджено в результаті ракетної атаки Як зупинити незаконне створення муралу: Інструкція для мешканців Як зупинити незаконне створення муралу: Інструкція для мешканців Обліко мурале: Як кияни повстали проти муралів у місті і чим це може закінчитися Обліко мурале: Як кияни повстали проти муралів у місті і чим це може закінчитися
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.