Радянську зірку з обеліска на Галицькій площі демонтували

4 листопада у Києві демонтували золоту зірку з обеліска на честь “міста-героя Києва”, що на Галицькій площі (колишня площа Перемоги). Про це повідомляє BBC Україна.

Роботи тривали увесь день на висоті 40 метрів. Зірку довелося розпиляли і частинами спускати на землю, так як вона виявилася надто великою, щоб зняти її цілою.

Пам'ятник звели в 1982 році до святкування 1500-річчя Києва. Він присвячений статусу Києва як міста-героя Другої світової війни.

У квітні 2022 року активісти самостійно демонтували з обеліска зображення Леніна. А у вересні цього року — на бічних сторонах пам’ятника прибрали зірки та анотаційну дошку російською мовою. Також змінили напис "1941" на "1939" рік, коли почалася Друга світова. Площу перемоги перейменували на Галицьку у лютому 2023 року.

Раніше ми писали , що у Львові демонтують пам’ятник радянській космонавтиці.

Фото: BBC Україна.