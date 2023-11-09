Київрада погодила створення скверу на честь Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла

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Ірина Маймур
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Один зі скверів у Печерському районі столиці назвуть іменем Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла.

За відповідне рішення проголосувала Київрада.

Підготовка проєкту рішення відбувалася з урахуванням думки близьких та побратимів Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла.

Сквер розташують на вулиці Омеляновича-Павленка, зазначила наречена Дмитра Коцюбайла й депутатка Київради Аліна Михайлова.

Комісія з питань найменувань одноголосно підтримала ініціативу. Так само в додатку «Київ Цифровий» за створення такого скверу проголосували понад 20 тис. киян (90 % опитаних).

Нагадаємо, що український доброволець, командир 1 ОМБ «Вовки Да Вінчі» Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року в боях за Бахмут.

Фото: Facebook Дмитра Коцюбайла

Опубліковано: 09 листопада 2023
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