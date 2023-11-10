Вікові дуби на Святошині оголосили ботанічною пам’яткою природи «Два брати»

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Ірина Маймур
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Вікові дуби у Святошинському районі столиці оголосили ботанічною пам’яткою природи природи місцевого значення «Два брати».

Про це повідомили в КМДА.

Йдеться про два дуби черешчаті віком 200 та 300 років, що ростуть на вулиці Чорнобильській, 14. Відтепер вони мають охоронний статус. Це допоможе зберегти дерева для майбутніх поколінь.

Створення ботанічної пам’ятки природи природи місцевого значення «Два брати» схвалив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Раніше ми писали, що частину Броварського лісу в Києві визнали ландшафтним заказником.

Фото ілюстративне: Jan Huber/Unsplash

Опубліковано: 10 листопада 2023
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