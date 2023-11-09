Частину Броварського лісу в Києві визнали ландшафтним заказником

137
Ірина Маймур
share share

Природну територію лісових кварталів № 70, 71, 77, 78 Броварського лісництва оголосили ландшафтним заказником місцевого значення «Броварський ліс».

Відповідне рішення ухвалила Київрада.

Орієнтовна площа заказника складає 125 га.

Представники ГО «Українська природоохоронна група» і науковці Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України виявили в цих лісах представників флори й фауни, які занесені до Червоної книги України та Резолюції Бернської конвенції. Зокрема такі червонокнижні рослини: лілія лісова, підсніжник білосніжний, сон розкритий, багатоніжка звичайна, листочня кучерява, спарасис кучерявий.

Також виявили такі рідкісні види тварин: мідянку звичайну, плоскотілку червону, чаплю велику білу, болотну черепаху європейську, кумку червоночереву, жовну сиву, жука плоскотілку червону. Вони занесені до Червоної книги України та Резолюції №6 Бернської конвенції.

Раніше ми писали, що в Києві остаточно врятували від забудови ландшафтний заказник «Троєщинські луки».

Фото: Ed van duijn/Unsplash

Опубліковано: 09 листопада 2023
share share
Без Пушкіна й Некрасова: у Києві дерусифікували понад 20 закладів освіти і культури Без Пушкіна й Некрасова: у Києві дерусифікували понад 20 закладів освіти і культури Активісти зупинили будівельні роботи біля "Будинку з комахами" Активісти зупинили будівельні роботи біля "Будинку з комахами" З початку осені у Києві демонтували майже 2 тисячі МАФів та торгівельних наметів З початку осені у Києві демонтували майже 2 тисячі МАФів та торгівельних наметів У Львові відреставрували історичні двері неподалік від Стрийського парку У Львові відреставрували історичні двері неподалік від Стрийського парку У Львові на території винзаводу побудуть готель, апартаменти та комплекс для відпочинку: візуалізації У Львові на території винзаводу побудуть готель, апартаменти та комплекс для відпочинку: візуалізації Київрада погодила створення скверу на честь Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла Київрада погодила створення скверу на честь Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла У Львові демонтували три радянські пам’ятники з «Пагорбу слави» У Львові демонтували три радянські пам’ятники з «Пагорбу слави» У ТРЦ "Lavina Mall" та "Respublika Park" відкрилися магазини H&M У ТРЦ "Lavina Mall" та "Respublika Park" відкрилися магазини H&M
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.