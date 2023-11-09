Частину Броварського лісу в Києві визнали ландшафтним заказником

Природну територію лісових кварталів № 70, 71, 77, 78 Броварського лісництва оголосили ландшафтним заказником місцевого значення «Броварський ліс».

Відповідне рішення ухвалила Київрада.

Орієнтовна площа заказника складає 125 га.

Представники ГО «Українська природоохоронна група» і науковці Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України виявили в цих лісах представників флори й фауни, які занесені до Червоної книги України та Резолюції Бернської конвенції. Зокрема такі червонокнижні рослини: лілія лісова, підсніжник білосніжний, сон розкритий, багатоніжка звичайна, листочня кучерява, спарасис кучерявий.

Також виявили такі рідкісні види тварин: мідянку звичайну, плоскотілку червону, чаплю велику білу, болотну черепаху європейську, кумку червоночереву, жовну сиву, жука плоскотілку червону. Вони занесені до Червоної книги України та Резолюції №6 Бернської конвенції.

Раніше ми писали, що в Києві остаточно врятували від забудови ландшафтний заказник «Троєщинські луки».