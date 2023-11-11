У Києві встановили лавку з переробленого пластику

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Наталія Габрух
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В одному з медзакладів Києва встановили лавку з переробленого пластику. Про це повідомляє Державне агентство водних ресурсів України.

До Дня чистих берегів Державне агентство водних ресурсів України оголошувало акцію: «Задонатьте пластик на лавочку». У межах акції організували збір пластикових кришечок. Замість запланованих 30 кг кришечок вдалося зібрати і передати на переробку 135,9 кг.

З переробленого матеріалу виготовили ексклюзивну лавочку. На її спинці — кольори українського прапора і слова «Слава воїнам України! … за Дніпро і кручі!», адже вона призначена, в першу чергу, для воїнів, які зараз проходять лікування.

«Ми з вами зробили корисну справу — очистили довкілля від пластику і перетворили його на потрібну річ, яка служитиме з користю», — зазначила в.о. Голови Держводагентства Наталія Латиш.

Раніше ми писали, що у Київській області побудують завод із перероблення відходів.

Фото: Державне агентство водних ресурсів України.

Опубліковано: 11 листопада 2023
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