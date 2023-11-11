Під Києвом відкрилася «Фабрика Святого Миколая»

У Броварах розпочали щорічну благодійну акцію до Дня Святого Миколая під назвою «Фабрика Святого Миколая». Про це повідомляє Броварська міськрада.

Цьогоріч Фабрика працюватиме з 10 листопада по 4 грудня.

«Вже стало гарною традицією проводити благодійну акцію “Фабрика Святого Миколая” для дітей, які потребують особливої уваги від нас дорослих — це діти, сім’ї яких перебувають у складних життєвих обставинах, якими від початку війни опікується Центр соціальних служб», — зазначають у міськраді.

«Фабрика Святого Миколая» запрошує небайдужих громадян допомогти. Для цього можна принести у подарунок іграшки, солодощі, канцелярське приладдя або дитячі книжки.

Фабрика працює в Броварах за адресою: бул. Незалежності, 2. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 6-11-86, 6-19-00.

Раніше ми писали , що у Києві відкрили родинний дім "Дача" для проживання сімей з важкохворими дітьми.