У Києві відкрили родинний дім "Дача" для проживання сімей з важкохворими дітьми: що там є

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Валерія Гуржий
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У Києві відкрили родинний дім «Дача» для сімей важкохворих дітей, які проходять лікування далеко від своїх домівок. Тут вони зможуть проживати безоплатно поруч з лікарнею.

Будинок спеціально побудований для проєкту "Родинний дім «Дача», є унікальним в Україні. Це не просто 950 квадратних метрів житла, а цілий комплекс підтримки для дітей та їхніх сімей під час лікування та відновлення.

У будинку передбачені: 13 сімейних кімнат для комфортного проживання; простори загального користування, включаючи кухню та їдальню; ігрові та навчальні зони; кабінети психолога та фізичної реабілітації.

Також на території «Дачі» облаштували бомбосховище, щоб гарантувати безпеку мешканцям під час повітряних атак.

Партнерами проєкту стали понад 65 компаній, серед яких й архітектурне бюро AIMM та Makhno Studio. Вони розробили проєкт будівлі та дизайн інтер'єрів.

Будівництво простору тривало з 2018 року та коштувало близько 1,5 мільйона євро. З 2009 року, «Дача» винаймала приміщення, де до 24 лютого 2022 року проживали 1347 дітей.

«Фонд «Запорука» створює умови, аби життя дитини не ставало на паузу, а продовжувалось, попри складне лікування. Родинний затишок, улюблені ігри, нові друзі зі схожим досвідом, які зрозуміють і підтримають у скрутну мить – усе це про життя на «Дачі», куди от-от заселяться нові родини», – розповіли у фонді.

Підтримати проєкт благодійним внеском можна за цим посиланням.

Фото: БФ "Запорука", The Village Україна

Опубліковано: 03 листопада 2023
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