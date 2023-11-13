Українці зможуть здати теоретичний іспит на отримання водійських прав без навчання в автошколі

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Наталія Габрух
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Кабінет Міністрів України затвердив порядок, за яким українці зможуть складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у соцмережах.

За його словами, майбутні водії матимуть вибір: вивчати правила дорожнього руху в автошколі або самостійно.

Міністр нагадав, що такі зміни відбулися в рамках реформи сервісних центрів МВС, які розпочали цього літа.

Аби скласти теоретичний іспит, необхідно буде звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Згодом послуга буде доступна і через ЦНАП.

«Важливо, що ці нововведення стосуються і проєкту “Автошколи для осіб з інвалідністю”, який реалізується, у тому числі, для наших поранених бійців. Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим», — зазначив Ігор Клименко.

За його словами, зміни набудуть чинності з дня офіційного оприлюднення документа.

Раніше ми писали, що уряд вніс зміни до правил дорожнього руху.

Фото: РБК-Україна.

Опубліковано: 13 листопада 2023
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