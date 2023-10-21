Уряд вніс зміни до правил дорожнього руху: що потрібно знати

Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху. Це має на меті наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу. Про це у соцмережах повідомляє представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Впроваджено такі зміни:

водії мають вмикати під час руху денні ходові вогні цілий рік. В разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар;

заборонено перевозити дітей зростом менше 150 см у автівках без використання дитячих утримуючих систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки;

заборонено перевезення дітей на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків.

Також Тарас Мельничук зазначає, що урядом уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

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Фото: УНІАН.