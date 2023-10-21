Уряд вніс зміни до правил дорожнього руху: що потрібно знати

Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху. Це має на меті наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу. Про це у соцмережах повідомляє представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Впроваджено такі зміни:
Також Тарас Мельничук зазначає, що урядом уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.
Раніше ми писали, що на Шулявці облаштували тимчасовий наземний перехід.
Фото: УНІАН.