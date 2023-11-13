Житомир пройшов минулу зиму майже без блекаутів. Як йому це вдалося

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин розповів, що замість бруківки вкладав кошти в модернізацію тепломереж, що допомогло місту прожити минулу зиму майже без блекаутів.

Про це він розповів в інтерв'ю Liga.net.

За його словами, у місті з 2015 року почали модернізовувати систему теплозабезпечення, водозабезпечення та енергомоніторинг.

За цей час зробили 80% системи теплопостачання, що дозволило зменшити втрати.

"Більшість міст декларують втрати в мережі на рівні приблизно 20%. В нас – 4% втрати в мережі. Хоча нормативно можна закладати 12%. Ми останні 7-8 років вкладаємо майже всі кошти в теплокомуненерго, водоканал і всю інфраструктуру. Бо для того, щоб потім зробити дороги, потрібно, щоб під цими дорогами комунікації були надійні", - зазначив міський голова.

І все це дає можливість місту мати найнижчий тариф у країні на тепло, найменші втрати.

"Під час війни щодня ми з обленерго проводили нараду. Обленерго казало нам, наприклад: коли настає година пік в енергосистемі Житомира, недостатньо 9 МВт електроенергії. І якщо ми не знімемо ці 9 МВт, то все місто буде відключено. Тоді ми 60% котелень відключали. Відключаємо водоканал. Знімаємо 25 тролейбусів з мережі. І таким чином ми зменшували споживання на ті 9 МВт. І таким чином у нас це місто не відключалося", - додав він.

Потім вночі автоматично запускаються котельні до ранку. Квартири прогріваються. І зранку – на пік – знову відключається. Знімають також транспорт. І таким чином майже весь сезон місто пройшло без відключень.

"Це можна робити, коли в тебе нормальна, надійна система: немає поривів, немає аварійних ситуацій. Тоді все це працює таким чином", - повідомив Сергій Сухомлин.

Він також додає, що місті немає котельні, в якої коефіцієнт корисної дії (ККД) нижчий ніж 93-94%.

Фото: Фейсбук Житомира